Премьер-министр Медведев станет автором в государственном СМИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев станет автором колонки на портале ria.ru. Сегодня, 13 февраля, он запустит совместный проект правительства России и МИА «Россия сегодня» — «Правительство онлайн».

Пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов считает, что проект «Правительство Онлайн» будет востребован широкой аудиторией.

«Для Правительства важно, чтобы граждане понимали, для чего принимаются те или иные решения, получали информацию из первых рук. Не менее востребована и обратная связь», – цитируют его РИА «Новости».

Вслед за премьером, руководители ведомства, а также их профильные заместители будут рассказывать о своей работе, разъяснять принимаемые меры в социальной сфере, экономике и внешней политике.