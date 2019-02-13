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Премьер-министр Медведев станет автором в государственном СМИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев станет автором колонки на портале ria.ru. Сегодня, 13 февраля, он запустит совместный проект правительства России и МИА «Россия сегодня» — «Правительство онлайн».

Пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов считает, что проект «Правительство Онлайн» будет востребован широкой аудиторией.

«Для Правительства важно, чтобы граждане понимали, для чего принимаются те или иные решения, получали информацию из первых рук. Не менее востребована и обратная связь», – цитируют его РИА «Новости».

Вслед за премьером, руководители ведомства, а также их профильные заместители будут рассказывать о своей работе, разъяснять принимаемые меры в социальной сфере, экономике и внешней политике.


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13 февраля в 10:36, просмотров: 401, комментариев: 5


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
13 февраля в 11:13
Онлайн урна для плювания, правительство онлайн. Несомненно, будет востребована широкой аудиторией. Особенно в лице Медведева.
Моби Сергей Б
не нравится
13 февраля в 13:16
на риа новости ж будут цензорить.
Веселее в твиторе в аккаунте Медведева, вот где разгул любви
Сергей Б Моби
не нравится
13 февраля в 13:39
Тишина какая-то подозрительная. Походу уже цензорят, всех кроме нас забанили. Вовремя это я подсуетился, первым Щеглова с возвращением почти-что поздравил.
Швондер
не нравится
13 февраля в 13:47
может он нас банить не будет. Хотя
Сергей Б
не нравится
13 февраля в 14:02
Авось рука не поднимется. Мыж ему рады были. Свой своему поневоле брат.

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