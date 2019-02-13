​В Югре усилят контроль на загородных трассах

С 16 по 17 феврале госавтоинспекторы Югры проведут профилактическое мероприятие «Трасса». Инспекторы ДПС будут нацелены на профилактику грубых нарушений ПДД: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения.

«В рамках мероприятия полицейские проведут профилактические беседы с автовладельцами о необходимости соблюдения режима труда и отдыха при управлении транспортным средством, использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, напомнят о последствиях нарушения установленной скорости, правил обгона. Водителям-транзитникам продемонстрируют фото и видео материалы с мест ДТП, вручат тематические памятки», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД округа.

Уточняется также, что основная цель мероприятия - снижение аварийности на загородных автодорогах.