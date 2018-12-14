​В Екатеринбурге задержан начальник Свердловской железной дороги. Его подозревают в получении взятки

Начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов задержан по подозрению в получении взятки. В доме подозреваемого, а также в управлении СвЖД прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела.

Следствие намерено просить суд об аресте подозреваемого, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СКР.

Миронов возглавляет СвЖД с апреля 2011 года.

СвЖД — один из шестнадцати филиалов-дорог ОАО «РЖД» с управлением в Екатеринбурге. «Магистраль соединяет европейскую и азиатскую части России, с запада на восток тянется на полторы тысячи километров и в северном направлении пересекает Полярный круг. Являясь основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, СвЖД по основным показателям входит в первую тройку дорог России и имеет регион обслуживания площадью 1,8 млн кв. км с населением более 10 млн человек», - говорится в справке на сайте компании.