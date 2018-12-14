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​Оформи кредитную карту СНГБ и получи бесплатное обслуживание в подарок

Оформи кредитную карту СНГБ и получи бесплатное обслуживание в подарок!

Сургутнефтегазбанк в преддверии новогодних праздников продолжает радовать своих клиентов праздничными акциями. Оформите в период с 01 декабря 2018 года по 31 января 2019 года в офисах банка кредитную карту VISA Platinum с грейс-периодом и получите бесплатное обслуживание в подарок!

Дополнительно снижена процентная ставка до 20% по кредитным картам, выданным в период акции!

Главные преимущества кредитной карты VISA Platinum СНГБ:

Сумма максимального кредитного лимита – до 500 тыс. рублей;

Льготный период без процентов – до 51 дня;

Процентная ставка - 20% годовых;

Бесплатное SMS-оповещение;

Бесплатное подключение к программе лояльности;

Возможность участия в новогодней акции с начислением бонусов в двойном размере https://www.sngb.ru/news/item/1787.

Подать заявку на кредит можно до 31 января 2019 года (включительно) онлайн на сайте www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 28, комментариев: 0


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