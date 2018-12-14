​Оплачивайте взносы за капитальный ремонт в СНГБ Онлайн!

Сургутнефтегазбанк внедрил услугу по оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Югорского фонда капитального ремонта в «СНГБ Онлайн». Оплачивайте взносы без комиссий в режиме 24/7!

Достаточно зайти в приложение СНГБ на своем телефоне и выполнить ряд действий:

1.Открыть в меню СНГБ Онлайн раздел «Платежи», выбрать «Коммунальные услуги» → «Югорский фонд капремонта – уплата взносов».

2.Заполнить указанные поля: лицевой счёт*, адрес и ФИО плательщика.

3.После правильного внесения данных, необходимо подтвердить операцию по осуществлению перевода вводом SMS-пароля.

4.При успешном осуществлении платежа, операции присваивается статус «Исполнено».

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Подробнее о мобильном приложении: https://www.sngb.ru/news/item/1636 .

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*Помните, что лицевые счета квартир отличаются от номеров лицевых счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поэтому при оплате необходимо обратить особое внимание на указание верного номера лицевого счета – он указан в квитанции фонда. Кроме того, узнать свой лицевой счет можно на сайте Югорского фонда капитального ремонта.