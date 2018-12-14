​Офисы Сбербанка в Югре продлили режим работы

Сбербанк информирует об изменении режима работы офисов Сургутского и Ханты-Мансийского отделений, расположенных по адресам:

- г. Сургут, проезд Мунарева, 4 с 09:00-19:30, суббота с 9:00-17:00, воскресенье – выходной день;

- г. Сургут, проспект Мира, 1 с 09:00-19:30, суббота с 10:00-16:00, воскресенье – выходной день;

- г. Сургут, ул.Крылова, 47 с 09:30-19:30, суббота с 9:30-17:30, воскресенье – выходной день;

- г. Радужный, 4 микрорайон, 14 с 10:00-18:30, суббота, воскресенье – выходные дни;

- г. Когалым, ул.Молодежная, 18 с 09:00-19:30, суббота с 9:00-16:00, воскресенье – выходной день;

- г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, 31А с 09:00-18:30, суббота с 9:00-14:00, воскресенье – выходной день;

- г. Мегион, ул.Нефтяников, 33 с 09:30-19:30, суббота с 9:30-17:00, воскресенье – выходной день;

- г. Лянтор, 1 микрорайон, 35/1 с 09:00 до 19:00, суббота с 09:00-15:00, воскресенье – выходной день;

- пгт. Пойковский, 4 микрорайон, 16 с 9:30-18:00, суббота, воскресенье - выходные дни;

- пгт. Федоровский, ул.Ломоносова, 2 с 09:30-18:00 суббота, воскресенье - выходные дни;

- пгт. Березово, ул.Ленина, 12 с 9:00-18:00, суббота, воскресенье - выходные дни;

- пгт. Междуреченский, ул.Волгоградская, 12 с 9:00-18:00, суббота, воскресенье - выходные дни;

«Для удобства клиентов мы увеличили режим работы дополнительных офисов. При этом напоминаем, что совершить финансовые операции можно дистанционно в любое удобное время при помощи сервисов Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк». Подробную информацию о режиме работы офисов банка можно получить по телефону горячей линии: 8-800-555-55-50», – прокомментировала заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.