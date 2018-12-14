Новый партнер программы лояльности – творческая студия «Счастливый художник»

Новым партнером программы лояльности Сургутнефтегазбанка стал центр развития творческой личности «Счастливый художник». Теперь владельцы всех банковских карт СНГБ (в том числе VISA Platinum Premium) при оплате услуг партнера получат 5% от потраченной суммы в виде бонусов. Данная акция распространяется на услуги творческих студий «Счастливый художник», «Художка» и магазина «Пеппилотта». Пора заняться творчеством!

Как получить бонусы?

1.Подключите свою карту к программе в любом из офисов или банкоматов банка (раздел «Дополнительные услуги»).

2.Рассчитывайтесь картой СНГБ в торгово-сервисных предприятиях и интернет-магазинах.

3.Накапливайте бонусы и компенсируйте ими свои покупки.

Подробнее о программе – на сайте https://loyalty.sngb.ru/ .

Центр развития творческой личности «Счастливый художник»: мы дарим ВАМ ваш ТАЛАНТ. Мы хотим, чтобы он играл новыми красками, был источником вдохновения в любом вашем творчестве. Ведь только творческого человека считают самым успешным, уверенным, стильным. Творчество – это постоянное движение вперед. Мы хотим быть сопричастны к ВАМ, мы растем вместе с вами!

Наши адреса:

г. Сургут, бульвар Писателей 2, телефон 8 (932) 400-77-20

г. Сургут, улица Югорская 38, телефон 8 (922)253-28-90