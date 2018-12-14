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​Сургутнефтегазбанк предложил клиентам услугу юридической поддержки

Сургутнефтегазбанк предложил клиентам услугу юридической поддержки

Сургут, 9 ноября 2018 года – Сургутнефтегазбанк совместно с партнером ООО «Европейская юридическая служба» (ЕЮС) представил клиентам - физическим лицам обновленную услугу дистанционной круглосуточной юридической помощи – «Юрист 24».

Чтобы воспользоваться консультацией профессионального юриста, клиенту достаточно приобрести в любом офисе банка сертификат «Юрист 24». Он дает возможность обратиться за юридической помощью в сфере трудового, семейного, жилищного права, сделок с недвижимостью, а также получить оперативную помощь в случае ДТП.

Теперь при покупке любого сертификата клиент сможет получить консультацию по юридическим вопросам для своих детей, доверить провести переговоры или совершить официальный звонок от своего имени юристу компании ЕЮС.

Сертификатом могут воспользоваться дети клиента, или члены семьи.

Консультация может быть устной по круглосуточному телефону или письменной, где общение с юристом происходит любым удобным для клиента способом. Срок ответа на устный запрос – 24 часа, письменная консультация предоставляется в течение 48 часов. По экстренным вопросам ответ можно получить в момент обращения. У каждого клиента есть Личный кабинет, в котором сохраняется вся информация по запросам и ответы на них.

Клиенты могут приобретать любое количество сертификатов, например, для подарка родным и близким: чтобы передать сертификат достаточно позвонить по номеру горячей линии 8-800-555-97-66 и назвать контактную информацию того, кому он будет вручен.

Подробнее об услуге можно узнать на сайте и в офисах банка.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 148, комментариев: 0


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