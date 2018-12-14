О защите прав человека расскажут в СурГУ

15 декабря в 10.30 в главном корпусе Сургутского государственного университета (пр. Ленина, д. 1) состоится нетворкинг-встреча «Защити свои права». Участники мероприятия получат консультации от экспертов, обсудят сложные жизненные ситуации и на приведенных примерах научатся эффективно их решать, а также обсудят практику реализации механизмов защиты прав человека в России, в том числе и Югре.

Экспертами выступят: уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Наталья Стребкова, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин и трудового права СурГУ, к. ю. н. Юлия Стражевич, заместитель начальника управления опеки и попечительства Администрации г. Сургута Светлана Трошкова, начальник отдела по работе с обращениями граждан Администрации Сургутского района Виктория Гених и другие.

Нетворкинг-встреча посвящена 25-летию Конституции Российской Федерации и организована в поддержку инициативы проведения образовательного проекта «Права человека».

Подробная информация по телефону: 762-892 (кафедра государственного и муниципального права Института государства и права СурГУ).