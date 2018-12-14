В Сургуте на выходных пройдет фестиваль ледовых скульптур

В Сургуте в пятницу 14 декабря откроется фестиваль ледовых скульптур «За хрустальными кулисами». Торжественное открытие пройдет в 17:30 в ИКЦ «Старый Сургут». В этом году главной темой фестиваля станут персонажи театральных спектаклей: герои произведения Алексея Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино», а также русских кукольных представлений. Среди участников будут мастера художественной обработки льда Москвы, Нижнего Новгорода и Харькова. Открывать фестиваль скульптура Большого театра, как символ Года театра, который пройдет в России в 2019 году.