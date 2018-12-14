​Правительство РФ разрешило duty free в аэропортах Югры

Правительство России разрешило работу duty free в зонах прилета аэропортов Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Постановление опубликовано на сайте кабмина 14 декабря.

В перечень пунктов пропуска через границу, в которых допускается беспошлинная торговля, вошли все, имеющие пассажирскую составляющую: 75 аэропортов, 38 морских портов и три речных.

Отмечается, что документ разработан из-за изменений федерального законодательства, которые устанавливают, что пункты пропуска, где допускается создание магазинов беспошлинной торговли, определяются правительством России.