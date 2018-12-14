​ЕС продлил санкции против России на полгода. Но не из-за инцидента в Керченском проливе

Евросоюз единогласно продлил экономические санкции против России. Решение принято на саммите в Брюсселе. Об этом в своем Twitter написал глава Евросовета Дональд Туск.

«Решение: ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений», - написал он.

Между тем, введение специальных мер из-за инцидента в Керченском проливе, на которых настаивали Украина и ряд стран Восточной Европы, не предусмотрено, уточняет РИА «Новости».

Европейские экономические санкции против России действуют с 2014 года. Они стали ответом на присоединение к РФ Крымского полуострова.