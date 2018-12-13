​«Это не детские песенки»: в Госдуме запускают конкурс для рэперов, главный приз - путевка по городам России

Российским рэп-исполнителям до 30 лет предложили принять участие в конкурсе «Безграничный рэп». Победитель отправится в тур по городам России. Сбор работ начнется в январе, а итоги объявят весной.

Пройдет конкурс под эгидой думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Главное условие - музыканты должны объективно рассказать о любом населенном пункте страны. Критерием при отборе победителей будет желание посмотревших ролик приехать в населенный пункт, о котором в нем идет речь.

«Но, самое главное, надо понимать — не просто конкурс стихов о любимом городе, где все прекрасно. Мы делаем все по-честному. Это не детские песенки. Мы хотим дать возможность высказаться открыто и показать возможности и недостатки того или иного населенного пункта. Если, например, где-то плохая дорога мешает проезду к объекту культурного наследия туристам, об этом, значит, будет клип», — цитирует главу комитета Михаила Дегтярева РИА «Новости».

Внимание к рэп-культуре в России привлечено после отмены концертов ряда исполнителей и музыкальных коллективов. Эксперты объясняли ситуацию «перегибами на местах». Источники Znak.com указывали на то, что она обострилась после нападения на колледж в Керчи и подрыва у здания ФСБ в Архангельске. В администрации президента и минкульте такие методы не одобряли. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил оказать грантовую поддержку творчеству рэперов. В ситуацию вмешался даже президент России Владимир Путин и поручил выяснить причины отмены рэп-концертов в разных регионах страны.