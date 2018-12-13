​Эксперты: чартеры в Египет отправятся не раньше марта

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) прогнозируют, что чартеры в Египет отправятся не раньше середины марта.

Сейчас российские инспекторы по авиабезопасности продолжают работать в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Планируется, что результаты проверки будут готовы до конца года. Однако на подписание протокола подписания протокола по авиабезопасности и межправительственного соглашения потребуется еще пара месяцев. С учетом затяжных новогодних каникул, работа над документами начнется не раньше 10 января.

«В комплексе на подготовку, согласование и подписание всех документов уйдет как минимум два месяца. Таким образом, если не будет каких-то новых вводных, при благоприятном сценарии чартеры на курорты Египта могут полететь с середины – конца марта. Так что у россиян есть реальный шанс провести майские праздники – 2019 на Красном море в Египте», – цитирует «Вестник АТОР» своего собеседника.

17 октября президент России Владимир Путин объявил, что договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме. Ранее планировалось, что авиасообщение в полном объеме возобновится в феврале. Для красноморских курортов стратегически важно вернуть прямые рейсы из России: именно чартерная перевозка давала египетскому туризму 90 процентов российского туристического трафика.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после авиакатастрофы над Синаем. При крушении самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека.

Прямые регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир возобновлены с апреля 2018 года.