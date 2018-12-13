​На Ямале трехлетний ребенок погиб в стиральной машинке

Следователи Губкинского устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего мальчика. Его родители рассказали сыщикам, что ночью 13 декабря не обнаружили сына в кроватке. Во время поисков его нашли в барабане автоматической стиральной машины. Мальчик задохнулся.

Стражей порядка на место происшествия вызвали медики, прибывшие на вызов.

«В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства следственного управления. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ямалу.