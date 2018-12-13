​Югра вошла в топ-5 регионов страны по темпам роста автокредитования

За десять месяцев 2018 года жителям Югры выдано автокредитов на общую сумму более 9,5 миллиарда рублей. По сравнению с таким же периодом 2017 года рост составил 33,3 процента, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По темпам роста объемов выданных автокредитов округ расположился на четвертом месте среди 40 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида кредитов. Впереди - Омская (+56,8%), Кемеровская (+38,7%) и Свердловская (+37,9%) области.

Самые большие суммы выданных автокредитов были зафиксированы в Москве (55,8 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (37,1 млрд. руб.) и Московской области (35,8 млрд. руб.).

Аналитики отмечают, что объемы выдачи автокредитов в октябре 2018 года стали рекордными за все время наблюдения за этим видом розничного кредитования: сумма выросла на 17,7 процента и составила 56,9 миллиарда рублей.

Увеличение объемов автокредитования эксперты связывают с подорожанием иномарок. «Сейчас банки стараются активнее кредитовать тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. При этом автокредитование по-прежнему остается одним из основных и наиболее доступных способов приобретения автомашин - доля «кредитных авто» составляет более 50 процентов от общего числа продаваемых автомобилей», - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.