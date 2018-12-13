​Жители Урала увеличили траты за один поход в магазин до 505 рублей

В ноябре россияне увеличили траты в магазинах. Показатель среднего чека по сравнению с октябрем вырос на 4,6 процента - до 528 рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Жители Уральского федерального округа стали тратить на 3,3 процента больше. За один поход в магазин среднестатистический уралец тратил 505 рублей. Сильнее всего средний чек вырос в Сибири - на 7,8 процента, меньше всего Центрального федерального округа - на два процента.



Источник: Romir Scan Panel, ноябрь 2018

«Ноябрьский рост размера среднего чека, как и общий рост повседневных расходов, связан с начавшейся предпраздничной закупкой, которую обычно практикую россияне. Однако в этом году потребительские аппетиты наших соотечественников выглядят скромнее, чем годом ранее. За год средний чек потерял 2,8 процента от своих прошлогодних объемов», - отметили аналитики.

Индекс среднего чека рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках поступает в режиме онлайн от 40 000 покупателей в 220 городах с населением свыше 10 тысяч человек.