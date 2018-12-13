Осталось всего три дня до закрытии выставки "Гении русского зарубежья" в Сургуте

До 16 декабря (включительно) в Сургутском художественном музее представлена выставка «Гении русского зарубежья. Возвращение имен». Уникальный проект включает оригиналы графических работ 10 художников из России, которых знает весь мир. Кандинский, Шагал, Алексеев, Ланской, Гончарова, Пуни, Греков, Терешкович, Делоне, Пожидаев – этих художников знает Европа, их произведения выставляются в ведущих музеях мира. Вместе они представляют феномен русского зарубежья.

Часть картин экспонировалась в Государственном Эрмитаже. Коллекция предоставлена галереей современного искусства «PS Gallery» /Санкт-Петербург/. Всего в Сургутском художественном музее представлено около о 100 картин из собрания Марка Башмакова – единственного из ныне живущих людей, имеющих залы в Эрмитаже для экспонирования своей коллекции.