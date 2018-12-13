ПФР в Сургуте рассказал, как сургутяне будут получать пенсию и другие выплаты в новогодние выходные

Зимние новогодние каникулы 2018-2019 продлятся десять дней — с 30 декабря по 8 января включительно.
В сургутском отделении ПФР СИА-ПРЕСС рассказали, как в этот период будут начисляться пенсия, пособия и прочие выплаты.
Досрочное получение пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат и других социальных выплат в новогодние праздники будет производиться:
При перечислении на счета в банках:
- 27 декабря за период доставки 5 января 2019 года;
- 28 декабря за период доставки 10 января 2019 года.
Через почтовые отделения:
- с 4 по 20 января 2019 года.