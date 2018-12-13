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​10% СНГБ-бонусами за походы в кинотеатр «Галактика»

Любите кино? Выбираете современные и комфортные кинозалы? Тогда для вас есть отличная новость! Новым партнером программы лояльности Сургутнефтегазбанка стал кинотеатр «Галактика» (г. Сургут). Теперь владельцы всех банковских карт СНГБ* при оплате услуг партнера получат дополнительно 10% от потраченной суммы в виде бонусов. Билеты в кино можно приобрести в кассах кинотеатра, а также через сервис СНГБ-Маркет. Смотрите кино и зарабатывайте повышенный уровень СНГБ-бонусов!

Как получить бонусы?

1.Подключите свою карту к программе в СНГБ Онлайн, а также в банкомате (раздел «Дополнительные услуги») или любом из офисов банка.

2.Рассчитывайтесь картой СНГБ через систему СНГБ-Маркет, в кассах и на сайте кинотеатра.

3.Накапливайте бонусы, просматривайте историю накопления бонусов в СНГБ Онлайн и компенсируйте ими свои покупки.

Подробнее о программе – на сайте https://loyalty.sngb.ru/.

Для информации: кинотеатр «Галактика» находится в ТРК «Союз», на пересечении проспекта Мира, 30 лет Победы и Пролетарского проспекта. Расположен на 3-м этаже, совместно с детской игровой зоной и зоной фастфуда, поэтому создает идеальные условия для семейного отдыха и просмотра фильмов.

Кинотеатр «Галактика» приглашает оформить коллективные посещения для школьников в будние дни со скидкой 25%, групповые посещения - 20%.

В продаже имеются подарочные сертификаты на любой сеанс!

Добро пожаловать в «Галактику!» http://surgutgalaktika.ru/

* Кроме MasterCard Gold «Персональная карта члена Профсоюза» Сургутнефтегазбанка.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 51, комментариев: 0


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