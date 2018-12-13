«Левада-центр»: Больше половины россиян считают Путина ответственным за проблемы в стране

Более половины (55%) россиян считают президента России Владимира Путина ответственным за проблемы в стране. Такие данные приводит «Левада-центр» по результатам своего соцопроса, проведенного в ноябре. Столько же респондентов признают заслуги президента в достижении Россией экономического успеха и роста уровня жизни населения. При этом только 13% считают, что это заслуга правительства, 4% — премьер-министра Дмитрия Медведева. Правительство винят в проблемах 37% опрошенных, Медведева – 21%. Меньше всего ответственности за проблемы и рост стоимости жизни в России, по мнению респондентов, несут губернаторы и местные власти – 13%, а также бизнес – 5%.