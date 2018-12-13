​Югорчанин забил оппонента до смерти лопатой и бросил труп на берегу реки

Октябрьский районный суд отправил на десять лет в колонию строгого режима 41-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении убийства.

Преступление совершено в августе прошлого года на берегу реки в поселке Приобье. Во время пьяной ссоры подсудимый несколько раз ударил оппонента лопатой по голове.

«От полученных ранений потерпевший скончался, а подсудимый с места преступления скрылся. Задержали беглеца сотрудники полиции через несколько дней, когда родственники погибшего обратились с заявлением о безвестном исчезновении и было обнаружено тело», - рассказали в пресс-службе СУ СКР Югры.

Суда обвиняемый дожидался под стражей и своей вины не признавал.