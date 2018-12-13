​Тюменская область потратит на здравоохранение и культуру более 150 миллиардов рублей

В правительстве Тюменской области утвердили программы развития здравоохранения и культуры на 2019–2025 годы. Общий объем финансирования в обеих сферах на семь лет составил 156 миллиардов рублей, при этом 143,4 миллиарда направят на здравоохранение и 13 миллиардов — на развитие культуры. Об этом сообщается в документах, опубликованных на официальном сайте правовой информации.

В постановлениях говорится о том, что в Тюменской области планируется повысить продолжительность жизни с 72,75 до 75,68 года, а также уменьшить смертность населения трудоспособного возраста с 488,2 случая на 100 тысяч населения до 365,3 случая. Обеспеченность врачами повысить с 39,3 на 10 тысяч населения до 40,3. Чтобы достигнуть данных целей, правительство планирует повышение эффективности оказания медпомощи через профилактику и формирование здорового образа жизни (1,1 миллиард рублей), обеспечение программы ОМС (около 70 миллиардов рублей), а также борьбу с онкологией (906 миллионов рублей в 2019–2021 годах). Кроме того, предусмотрены траты на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и льготное протезирование зубов, глаз, слуха (6 миллиардов рублей).

В программе по развитию культуры планируется потратить 1,5 миллиарда рублей на развитие библиотек, 957 миллионов рублей на совершенствование музейной деятельности, 1,3 миллиарда рублей на муниципальные учреждения культуры и допобразования детей, а также на многие другие цели. Кроме того, предполагается увеличить посещаемость учреждений культуры на 11%.