​Губерниев сообщил о новых обвинениях российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил. В списке значится югорский спортсмен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram сообщил о том, что австрийская полиция предъявила обвинения нескольким российским биатлонистам в нарушении антидопинговых правил.

«Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция. Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году! В Австрии это уголовное преступление! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции», - написал он.

В списке, который опубликовал Губерниев, значится фамилия югорского спортсмена - олимпийского чемпиона Алексея Волкова.

Впрочем, австрийская полиция не подтвердила ТАСС предъявление обвинений российским биатлонистам. В ситуации разбирается посол России в Австрии.

В данный момент российская сборная по биатлону готовится ко второму этапу Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Волков не принимает участия в этом этапе.