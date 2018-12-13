Югорская сказительница получила премию «Душа России»

В Москве в концертном зале имени Чайковского прошла XII торжественная церемония вручения премии Правительства Российской Федерации за вклад в развитие народного творчества и гала-концерт лауреатов премии – ведущих фольклорных ансамблей, коллективов народной музыки, песни и танца.

В номинации «Традиционная народная культура» Лауреатом премии «Душа России» стала югорчанка Мария Волдина . Нагрудный знак и статуэтку «Душа России» вручил ей министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Мария Кузьминична – народная сказительница, исполнительница обрядового фольклора, народных песен, первая хантыйская поэтесса, руководитель Фольклорной школы. Ее народному самодеятельному коллективу – семейному фольклорно-этнографическому ансамблю «Ешак най» уже болше 30 лет. Писательница является обладателем многих премий российского и международного уровня за сохранение народных традиций в области литературы и искусства.

Премия Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие творчества учреждена Постановлением Правительства Российской Федерации № 579 от 18 сентября 2006 года. Премия вручается по пяти номинациям: «народное пение», «народная музыка», «традиционная народная культура», «народный мастер» и «народный танец».