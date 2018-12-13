​Траты россиян на благотворительность сравнимы с расходами федерального бюджета на здравоохранение

На благотворительность россияне тратят примерно 340-460 миллиардов в год (2,2-2,5 млрд долларов). Половина этой суммы - личные пожертвования населения и предпринимателей. Средний чек состоятельных россиян — 76 тысяч рублей, у остальных — 8 тысяч рублей. Выводы исследования «Российский филантроп», проведенного экспертами бизнес-школы «Сколково» совместно с банком UBS, публикует РБК.

Аналитики отмечают, что сумма, потраченная на благотворительность, сравнима с расходами федерального бюджета на здравоохранение (примерно 400 млрд руб. в 2017 году) или расходы на культуру и спорт (около 200 млрд руб. в совокупности).

Для сравнения, в Великобритании сумма пожертвований составляет примерно 13 миллиардов долларов. Но, по подсчетам экспертов, реальная польза собранных в России денег эквивалентна примерно половине от уровня Великобритании.

В структуре сборов на благотворительность треть составляют массовые пожертвования населения (140-160 млрд руб. в год), около четверти - крупнейших нефтегазовых компаний (100-120 млрд). Состоятельные россияне жертвуют 40-80 миллиардов рублей, компании, входящие в топ-30 (за исключением нефтегазовых) — от 60 до 100 миллиардов.

Лидер по популярности среди направлений благотворительности состоятельных россиян — помощь детям (73,9% опрошенных). Следующие по популярности темы: помощь малоимущим (47,8%); церковь и религия (28,3%); высшее образование и наука (17,4%).