Завтра глава Сургута Вадим Шувалов встретится со спортсменами, чтобы обсудить их конфликт с Шамилем Лукмановым

13 декабря в 16:00 часов в здании Администрации в 513 кабинете состоится совместное заседание Координационного совета по физической культуре и спорту и рабочей группы.

В заседании примут участие: Глава города Вадим Шувалов, директор департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры Сергей Артамонов, инициативная группа спортсменов, тренеров и родителей, обратившихся с жалобой в адрес Главы города на действия начальника управления физической культуры и спорта Лукманова Ш.Б., руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Управлению физической культуры и спорта, представители Общероссийского народного фронта.