Оплату питания в сургутских школах, возможно, возьмет на себя город

Сегодня стало известно о том, что школьные обеды в сургутских общеобразовательных учреждениях, которые сейчас оплачиваются из окружной казны, с января 2019 года может взять на себя город.

Напоминаем, что на прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что с нового года правительство Югры отменит субсидию на финансирование питания школьников, и родители будут оплачивать полную стоимость завтраков и обедов своих детей самостоятельно.

Однако сегодня вечером с редакцией siapress.ru связались родители сразу двух школ города. На общешкольном собрании им сообщили, что обязанность оплаты обедов берет на себя городская администрация. Ту же информацию подтвердили учителя обеих общеобразовательных организаций.

Субсидия сохранится на том же уровне - примерно 44 рубля за один обед.

На данный момент не удалось связаться с представителями департамента образования, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию.