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​Россиян предлагают сажать под арест за неприличные высказывания о государстве в интернете

Законопроект внесен в Госдуму

Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти.

Документ вносит соответствующие изменения в статью 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», сообщает «Интерфакс». Наказывать предлагают штрафом от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Ресурсы, распространяющие такую информацию, планируют блокировать.

Стоит отметить, что депутаты Госдумы планируют до 19 декабря принять закон о декриминализации репостов, внесенный на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, после его принятия «все так называемые уголовные дела за лайки и репосты должны быть закрыты, а вступившие в силу приговоры пересмотрены».


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Сегодня в 18:41, просмотров: 184, комментариев: 0


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