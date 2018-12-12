​Путин вмешался в ситуацию с отменой рэп-концертов

Президент России Владимир Путин поручил выяснить причины отмены рэп-концертов в разных регионах страны. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, этот вопрос был поднят на встрече президента с Советом при президенте РФ. «Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся. И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», - цитирует Москвалькову ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за этой ситуацией. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал запреты таких концертов глупостью и призвал учиться «работать с современной молодежной культурой».

За последние месяцы в разных городах страны были отменены концерты Хаски, Элджея, IC3PEAK и «Френдзона». Источники Znak.com выражали мнение, что давление на музыкантов началось после расстрела в Керчи и самоподрыва молодого террориста в здании УФСБ по Архангельской области.