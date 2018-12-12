​В Югре секретарь судебного заседания подделала документы и попыталась похитить у государства 2,5 миллиона

В Березово бывший секретарь судебных заседаний обвиняется в служебном подлоге и покушении на мошенничество. В 2017 году женщина подделала документы, чтобы получить 2,5 миллиона рублей.

«Из Березовского районного суда в Министерство финансов Российской Федерации для осуществления выплат поступили официальные документы об удовлетворении судом исков о компенсации морального вреда, связанного с незаконным уголовным преследованием, и возмещении расходов на услуги адвокатов на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей. При проверке данных документов сотрудники Минфина выявили признаки подлога – в документах содержались не соответствующие действительности сведения», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Следователи выяснили, что уголовные дела в отношении граждан, от имени которых были составлены иски, Березовским районным судом не рассматривались, с исковыми требованиями в суд данные граждане не обращались. «По версии следствия, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации обвиняемая самостоятельно изготовила, оформила и организовала отправку подложных судебных решений в Министерство финансов», - добавили в ведомстве.

Обвиняемая дала признательные показания.