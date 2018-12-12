Александр Моор рассказал в Москве о тюменских медицинских технологиях

В Москве прошел форум «Цифровые вершины 2018», на котором присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Регион успешно продвигает информатизацию и цифровизацию в сфере здравоохранения. Это происходит уже на протяжении пяти лет, так что Тюменская область сегодня располагает немалым опытом в этом направлении развития.

«Мы создали единую региональную информационную медицинскую систему, которая охватывает сто процентов поликлиник и более 80 процентов стационаров», – отметил глава области в своем выступлении.

Каждый житель Тюменской области, если он когда-либо обращался за медицинской помощью, имеет электронную медицинскую карту. При помощи интернета к специалистам на прием записываются 39 процентов жителей. Результаты 90 процентов анализов доктора получают в электронном виде. За один только 2018 год было выписано 7,5 млн рецептов также в электронной форме.

«В стационарах, которые уже подключены к единой региональной информационной медицинской системе, автоматизированы практически все управленческие процессы – кадры, учет лекарственных средств, оборудования, продуктов питания и так далее. В результате только в одном лечебном учреждении и только на оптимизации складского учета и закупок удалось достичь экономии в размере более 30 миллионов рублей в год», – сказал Александр Моор.

В ТюмГУ открылась базовая кафедра для подготовки IT-специалистов на платформе 1С, а студенты медицинского университета получают образование на базе современного программного обеспечения.