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​Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью

Сбербанк обеспечит фильм «Ёлки Последние» тифлокомментариями, которые сделают знаменитую новогоднюю комедию доступной для незрячих и слабовидящих людей.

Более половины жителей России смотрели хотя бы одну из частей кинофраншизы «Ёлки».

На протяжении недели в 10 городах России пройдут премьерные показы новогодней комедии «Ёлки Последние». Сбербанк по традиции выступает генеральным партнером популярной кинофраншизы, которая привлекает внимание более 70 миллионов россиян и за последние годы стала неотъемлемым атрибутом зимних праздников. Чтобы сделать заключительную часть альманаха максимально доступной для всех категорий зрителей Сбербанк обеспечит фильм «Ёлки Последние» тифлокомментариями, которые будут доступны в мобильном приложении «Искусство.Вслух».

Показы для незрячих и слабовидящих стартуют во всех кинотеатрах страны с 27 декабря 2018 года.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Новый год – это праздник, когда люди традиционно ждут чуда. Наш проект позволяет совершить если не чудо, то хотя бы открыть новые возможности для людей, которые раньше не могли наслаждаться культурной жизнью. Для нас партнерство с кинолентой «Ёлки Последние» - это возможность подарить жителям России праздничное настроение, а также важный шаг в развитии инклюзивной культуры и общества равных возможностей».

Тимур Бекмамбетов, генеральный продюсер фильма «Ёлки Последние» и создатель кинофраншизы «Ёлки»:

«Я очень рад, что незрячие люди имеют возможность стать участниками кинематографической жизни. Благодаря команде увлеченных людей из Сбербанка, которые делают многое для развития инклюзивной среды, незрячие люди могут слушать тифлокомментированные фильмы и получать зрительские эмоции наравне со всеми».

«Искусство.вслух» - это мобильное приложение с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих людей. Оно помогает интегрировать незрячих и слабовидящих людей в культурную жизнь, которых в России более 1 миллиона человек. Сделать доступными незрячим объекты киноиндустрии – это новый и важный шаг в развитии инклюзивного общества в России.

Напомним, что идея создания приложения появилась в 2017 года при подготовке к театральному фестивалю «Золотая маска». В создании приложения участвовали профессиональные тифлокомментаторы, которые заранее просматривали спектакли и готовили специальную целевую информацию, которая недоступна незрячим и слабовидящим людям.

Приложение доступное на устройствах, использующих операционную систему Android, после запуска синхронизируется с происходящем на телеэкране и озвучивает важные для восприятия действия сцены, описывая происходящее на экране. Сбербанк намерен развивать приложение, увеличивая количество доступных фильмов, сериалов и спектаклей и расширять партнёрство, на текущий момент контент (сериалы для тифлокомментирования) предоставляет канал ТНТ.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 113, комментариев: 0


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