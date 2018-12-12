Евгений Марков: «Будет ли правительство регулировать вопрос ценообразования на рынке жилья? Время покажет»

Руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков обеспокоен вопросом регулирования цен на рынке жилья в ситуации огромных вливаний бюджетных средств на решении насущных жилищных вопросов. На 25 заседании думы депутат Евгений Марков подчеркнул что, это снова может перегреть рынок, что чревато ростом цен на жилье. И поинтересовался тем, как региональные власти будут регулировать возможный скачок стоимости квадратного метра.

Во время обсуждения поправок в окружной закон о регулировании отдельных жилищных отношений в регионе депутат Марков заявил: «В 2009–2010 годах в округе стала достаточно активно реализовываться программа по поддержке молодых семей. Огромное количество молодежи включилось в нее. Округ влил туда гигантские деньги. И это очень похоже на ситуацию, которая складывается сейчас. На прошлой думе мы согласовали огромное выделение средств на фактически полное решение балочной проблемы, сейчас мы планируем выделить достаточно серьезные ресурсы на решение проблем молодых семей. Как это скажется на стоимости квадратного метра? Потому что в 2011 году правительство, к сожалению, не подумало абсолютно о ситуации, как сдержать рост цен. И в результате молодежь в Сургуте, как я помню, была вынуждена покупать квартиры чуть ли не по 100 тыс. рублей за квадратный метр. Как правительство регулирует вопрос ценообразования при выделении всей этой господдержки по различным госпрограммам?» — обратился депутат ЛДПР Евгений Марков к кураторам строительного сектора в правительстве Югры.

Директор окружного департамента строительства Андрей Кривуляк заверил, что в целом на рынок и на цены решение властей никак не должно повлиять: «Там будет переходный период — полгода. И за это время можно будет комфортно совершать сделки, — сказал глава ведомства. — При этом мы не прогнозируем большого притока граждан. Те граждане, которые стоят в очереди от 8 до 12 лет и совершили сделки, они так и останутся там. И будет еще небольшое количество совершено сделок. Выделено 2,2 млрд. рублей. У нас не месяц, ни два и не три, а полгода, чтобы совершить сделку по приобретению жилья. Поэтому в целом это не должно повлиять на рост цен на рынке жилья».

Либерал-демократ повторно спросил: не будет ли перегрет рынок и, не получится ли резкий скачок цен на жилье. На что получил утвердительный ответ, что Правительство Югры не ожидает подобного.

Стоит подчеркнуть, что по предложению Правительства в закон вносятся нормы по обеспечению субсидиями на приобретение или строительство жилых помещений четырех категорий граждан, в том числе молодых семей, которые от 8 до 12 лет находятся в очереди на получение субсидии, и которые уже заключили сделки по приобретению жилья. По решению властей, таким молодым семьям решено предоставить субсидию до 1 июля 2019 года.

Месяцем ранее Правительство региона уже выделило около 8 млрд. рублей на выкуп жилья. Еще 12 млрд. рублей выделено на поддержку отдельной категории граждан, участвующих в жилищных программах. Из них 2,2 млрд. рублей выделено на подпрограмму для молодых семей.

Евгений Марков подчеркнул в интервью окружным средствам массовой информации: «Главное, чтобы выделенные средства на решение проблем молодых семей и балочников не качнули рынок жилья в сторону резкого удорожания квартир. Будет ли правительство регулировать вопрос ценообразования на рынке жилья? Время покажет. Мы выступаем за решение жилищных вопросов граждан, но вопрос ценообразования на жилье тоже должен быть в центре внимания. Необходимо придумать, как это будем регулировать. Мы не хотим, чтобы Правительство опять залезло в карманы людей, чтобы рынок жилья вновь был перегрет, ведь это в конечном счете отразится на молодых семьях, ипотечниках».