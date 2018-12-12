С сургутян собираются взимать комиссионный сбор в размере 1% за оплату ЖКУ

На сайте РКЦ ЖКУ разместили новость о том, что с этого месяца в пунктах приема платежей устанавливается комиссионный сбор в размере одного процента для сургутян, оплачивающих жилищно-коммунальные услуги. Аналогичные объявления появились в городе и в распечатанном виде. Снимок объявления прислал в редакцию информационного агентства СИА-ПРЕСС пользователь одного из мессенджеров.

Нововведения коснулись клиентов тех управляющих компаний, которые работают через РКЦ ЖКУ, а это практически весь Сургут. Не имеет значения, расплачиваются ли граждане наличкой или совершают электронные платежи.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев в комментарии siapress.ru пояснил ситуацию так: "Это частные взаимоотношения между РКЦ и управляющими компаниями. На каком основании введен сбор, пока сказать не могу".

Администрация Сургута направила запрос директору ООО «РКЦ ЖКУ» Александру Хромешкину, официальный ответ на который должен быть получен завтра, 13 декабря.

Кстати, предполагалось, что комиссионный сбор установят сразу три городских расчетно-кассовых центра, но поступил так лишь один из них.

Сергей Алексеев отметил, что закон позволяет РКЦ поступить таким образом, если имеется хоть одна касса, в которой граждане имею право расплатиться за коммуналку без взимания одного процента. И РКЦ ЖКУ таким пунктом располагает:

"Произвести оплату за жилищно-коммунальные услуги без комиссии возможно в кассе РКЦ ЖКУ, расположенной по адресу: Югорский тракт, 2, гипермаркет «Лента» (график работы пн-пт 09:30-18:30; сб. 9:00-14:00; вс.- выходной)", - значится в объявлении на сайте компании.