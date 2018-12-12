​Google могут заблокировать для российских пользователей

Поисковик Google может быть заблокирован в России, если компания проигнорирует требования о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента. Для этого в закон «Об информации» внесут необходимые изменения, сообщил «Интерфаксу» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Чиновник отметил, что действующий закон предусматривает только административный штраф: «Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать. Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание - такое, как блокировка».

Субботин пояснил, что речь идет о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя, экстремизме и терроризме. Он также выразил надежду, что до таких радикальных мер не дойдет.

Ранее Google оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ фильтровать запрещенный контент.