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​Новогодняя акция от СНГБ по программе лояльности: начисляем бонусы в двойном размере

Сургутнефтегазбанк в преддверии новогодних праздников проводит щедрую акцию по программе лояльности. В период с 01 декабря 2018 года по 31 января 2019 года оплачивайте покупки картами СНГБ и получайте повышенные бонусы в двойном размере!

Для получения повышенных СНГБ-бонусов необходимо совершить безналичные расчеты в предприятиях торговли (услуг), в том числе в сети интернет:

- по картам Visa Platinum PREMIUM (в том числе, кредитным)/MasterCard World Elite (в том числе кредитным) – на общую сумму свыше 150 000 руб. в месяц;

- по прочим картам Сургутнефтегазбанка – на общую сумму свыше 50 000 руб. в месяц.

Как получить бонусы?

1. Подключите свою карту к программе в приложении СНГБ-Онлайн либо в любом из офисов, банкоматов банка (раздел «Дополнительные услуги»).

2. Рассчитывайтесь картой СНГБ в торгово-сервисных предприятиях и интернет-магазинах.

3. Накапливайте бонусы и компенсируйте ими свои покупки.

Подробнее о программе – на сайте https://loyalty.sngb.ru/.

Акция распространяется на категорию «прочие». Сумма повышенных бонусов зачислятся на бонусный счет клиента 15 февраля 2019 г. и будут активны до 01 апреля 2019 г.

Максимальная сумма дополнительных (повышенных) бонусов в категории «прочие» в период проведения акции не может превышать 3000 СНГБ-бонусов в месяц.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 168, комментариев: 0


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