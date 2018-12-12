​Руководитель фольклорного ансамбля «Знаменка» Ольга Смирнова получила почетное звание

11 декабря, в день образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и в преддверии Дня Конституции главой города Сургута были вручены награды и почётные звания людям, внесшим большой профессиональный вклад в благосостояние нашего региона.

Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» получила преподаватель фольклора, руководитель творческой лаборатории фольклора Колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского Ольга Смирнова.

«Преподавание предмета «народные традиции», определяющего уникальность и своеобразие этого образовательного учреждения, было бы невозможно без многолетней научно-исследовательской и педагогической деятельности Ольги Викторовны, — отмечают ее коллеги. — Более двадцати лет, с 1997 года, она организует подготовку творческих кадров для преподавания фольклорных дисциплин, ставит яркие и самобытные концертные программы фольклорного ансамбля «Знаменка» вместе со студентами отделения «Сольное и хоровое народное пение». И, прежде всего, реконструирует русские народные обряды, отражая в песнях, играх, действах жизнь наших предков, помогая осмыслить своим ученикам извечный вопрос, поставленный Знаменским: «Кто я и зачем иду по этой тернистой земле?» Колледж русской культуры живет по народному календарю. Четыре раза в год проводятся вечерки, на которые с удовольствием приходят выпускники колледжа, их родители и нынешние обучающиеся. За этим живым процессом возрождения своих корней и стоит многолетняя скрупулезная работа Ольги Викторовны, которую можно по праву назвать хранителем традиций Колледжа русской культуры».