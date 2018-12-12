​В Югре заработали первые ледовые переправы

В Югре введены в эксплуатацию пять ледовых переправ межмуниципального значения. Их максимальная грузоподъемность - 10 тонн.

«Три переправы открыты на реке Северная Сосьва в Березовском районе на автозимниках Игрим – Анеева; Березово – Ванзетур – Игрим и Березово – Ванзетур. Также принята в эксплуатацию переправа на протоке Чуанель на автозимнике Березово – Ванзетур. В Белоярском районе открыта ледовая дорога через реку Лыхма на автозимнике Белоярский – Полноват. В Ханты-Мансийском районе открыты две технологические переправы грузоподъемностью пять тонн», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по округу.

В этом году планируется открыть 85 зимних дорог. В ведомстве напомнили об опасности выезда на лед в запрещенных местах. А также рассказали, как правильно ездить по ледовым дорогам:

- Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч.

- Перед выездом необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в автомобиле, приоткрыть двери.

- На ледовой переправе запрещено останавливаться, нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим.

- Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.

Стоит отметить, что из-за игнорирования запрета выезжать на лед в Югре за последний месяц погибли уже семь человек.