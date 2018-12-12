​Мобильный тест: кто вы в мире онлайн-шопинга?

Аналитики прогнозируют, что 60% покупок в рамках предновогоднего шопинга в этом году будут сделаны с помощью смартфона. А трендом декабрьских распродаж станут онлайн-подарки: фильмы, книги и альбомы. Эксперты телекома составили тест, который расскажет, кем вы окажетесь в мире мобильного шопинга. Попробуйте совершить 5 покупок и сэкономить более 10 000 рублей.
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Друзья собрались на премьеру фильма и просят вас купить 4 билета в кино. Как это сделать?
А. Буду заигрывать с кассиром, чтобы получить скидку.
Б. Срочно отправлюсь на шопинг – для премьеры нужен новый наряд.
В. Оплачу билеты банковской картой МегаФона со скидкой. Это же 500 рублей за 4 билета!
Перед вами сложный выбор: купить новый смартфон, о котором давно мечтаете, или гаджет подешевле и подарок сестре на оставшуюся сумму.
А. Зачем мне смартфон – у меня надежный кнопочный аппарат. А лучший подарок имениннику – хорошие слова в его честь.
Б. Приобрету и первое, и второе, еще чехол и наушники, ведь специальную тряпочку для протирки устройств мне подарят.
В. Отправлюсь в интернет-магазин - там можно выбрать смартфон и получить в подарок полезный гаджет. Сэкономлю до 3 000 рублей на подарке!
Двое ваших детей попросили у Деда Мороза новые смартфоны. Как поступите?
А. Расскажу им, что волшебника нет и подарю по книге «Основы экономики для школьников».
Б. Так как все свободные деньги ушли на покупку смартфона мне, возьму детям подарки в кредит.
В. Выберу Samsung Galaxy в салоне «Связной» и получу второй в подарок!
В один месяц вышли новая книга модного писателя и долгожданный фильм. На что потратите деньги?
А. У меня ипотека, поэтому долгожданная – это зарплата. В бюджете нет денег на развлечения.
Б. Зайду в книжный и случайно куплю три книги, но фильм все равно не пропущу.
В. У меня тариф Включайся! Смотри, поэтому 1 книгу и 4 фильма я получу бесплатно. Приятный бонус в 1 500 р.
Настало время предновогоднего шопинга, где будете покупать елку и другие атрибуты праздника?
А. Сделаю елку своими руками. В том году мою елку из втулок от туалетной бумаги даже снимать корреспонденты местного ТВ приезжали.
Б. Куплю все в модном бутике дизайнерских вещей.
В. На распродаже верну до 30% от всех покупок с помощью сервиса #Специи – это 500 рублей экономии с каждых 10 000.
Результаты теста:
Большинство ответов А: Вы – Плюшкин в мире шопинга! Всем известно, что каждый миллионер ходит в супермаркет со своим пакетом, продолжайте в том же духе – миллион не за горами!
Большинство ответов Б: Вы – Перис Хилтон в мире шопинга! Благодаря вам у маркетологов есть и будет работа!
Большинство ответов В: Вы – Роберт Кийосаки онлайн-шопинга, ваши разумные действия помогли сэкономить 12 500 рублей на 5 простых покупках!
Спортивные праздники района. Начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму Сургутского района Лариса Касаджик // ONLINE 12 декабря в 17:00