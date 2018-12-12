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​Мобильный тест: кто вы в мире онлайн-шопинга?

Аналитики прогнозируют, что 60% покупок в рамках предновогоднего шопинга в этом году будут сделаны с помощью смартфона. А трендом декабрьских распродаж станут онлайн-подарки: фильмы, книги и альбомы. Эксперты телекома составили тест, который расскажет, кем вы окажетесь в мире мобильного шопинга. Попробуйте совершить 5 покупок и сэкономить более 10 000 рублей.

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Друзья собрались на премьеру фильма и просят вас купить 4 билета в кино. Как это сделать?

А. Буду заигрывать с кассиром, чтобы получить скидку.

Б. Срочно отправлюсь на шопинг – для премьеры нужен новый наряд.

В. Оплачу билеты банковской картой МегаФона со скидкой. Это же 500 рублей за 4 билета!

Перед вами сложный выбор: купить новый смартфон, о котором давно мечтаете, или гаджет подешевле и подарок сестре на оставшуюся сумму.

А. Зачем мне смартфон – у меня надежный кнопочный аппарат. А лучший подарок имениннику – хорошие слова в его честь.

Б. Приобрету и первое, и второе, еще чехол и наушники, ведь специальную тряпочку для протирки устройств мне подарят.

В. Отправлюсь в интернет-магазин - там можно выбрать смартфон и получить в подарок полезный гаджет. Сэкономлю до 3 000 рублей на подарке!

Двое ваших детей попросили у Деда Мороза новые смартфоны. Как поступите?

А. Расскажу им, что волшебника нет и подарю по книге «Основы экономики для школьников».

Б. Так как все свободные деньги ушли на покупку смартфона мне, возьму детям подарки в кредит.

В. Выберу Samsung Galaxy в салоне «Связной» и получу второй в подарок!

В один месяц вышли новая книга модного писателя и долгожданный фильм. На что потратите деньги?

А. У меня ипотека, поэтому долгожданная – это зарплата. В бюджете нет денег на развлечения.

Б. Зайду в книжный и случайно куплю три книги, но фильм все равно не пропущу.

В. У меня тариф Включайся! Смотри, поэтому 1 книгу и 4 фильма я получу бесплатно. Приятный бонус в 1 500 р.

Настало время предновогоднего шопинга, где будете покупать елку и другие атрибуты праздника?

А. Сделаю елку своими руками. В том году мою елку из втулок от туалетной бумаги даже снимать корреспонденты местного ТВ приезжали.

Б. Куплю все в модном бутике дизайнерских вещей.

В. На распродаже верну до 30% от всех покупок с помощью сервиса #Специи – это 500 рублей экономии с каждых 10 000.

Результаты теста:

Большинство ответов А: Вы – Плюшкин в мире шопинга! Всем известно, что каждый миллионер ходит в супермаркет со своим пакетом, продолжайте в том же духе – миллион не за горами!

Большинство ответов Б: Вы – Перис Хилтон в мире шопинга! Благодаря вам у маркетологов есть и будет работа!

Большинство ответов В: Вы – Роберт Кийосаки онлайн-шопинга, ваши разумные действия помогли сэкономить 12 500 рублей на 5 простых покупках!


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Сегодня в 10:37, просмотров: 124, комментариев: 0


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