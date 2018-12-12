​Сегодня исполняется 25 лет Конституции

12 декабря в России отмечается День Конституции, в этом году она празднует четвертьвековой юбилей: ровно 25 лет назад россияне одобрили ее во время всенародного референдума.

За всю историю существования Основного закона России в него было внесено 14 поправок. Правда, в основном они были связаны с изменением названий регионов, их укрупнением или воссоединением с Россией.

Главный и самый первый экземпляр находится в библиотеке администрации президента, и на свет божий его вытаскивают только во время инаугурации главы государства.

Конституция обладает высшей юридической силой на всей территории страны.

Если вам вдруг захотелось освежить в памяти собственные конституционные права, можете заглянуть сюда.