В Тюмени проходит первый областной правовой практический форум

Накануне в зале «Атриум» тюменского технопарка стартовал первый областной правовой практический форум «Профессионал». Отметим, мероприятие продлится два дня. В его программу входят семинары, где участники обсудят особенности юридической сферы, налогообложения, государственных закупок, а также нововведений федерального законодательства.

Приветствуя участников мероприятия, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что форум может стать эффективной площадкой для сотрудничества власти и общества по вопросам права. «Проведение таких тематических форумов в нашей области стало хорошей традицией. Они объединяют руководителей и специалистов органов власти, представителей бизнеса, ученых, представителей общественности, — пояснил руководитель региона. — Уверен, что этот форум поможет нам найти решение сложных вопросов и обменяться опытом. Изменение в налоговом законодательстве, государственные закупки, применение онлайн-касс, и многие другие темы очень актуальны сегодня. Уверен, что полученная здесь новая информация, будет использована вами в практической деятельности».

Организаторами форума стали Тюменская областная дума, городское отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», региональный центр сети «Консультант Плюс» по Тюменской области ООО «Полное ПРАВО». Отмечается, что задача форума — создать среду для взаимодействия представителей судебных, налоговых и исполнительных органов власти Тюменской области, а также организовать площадку для общения специалистов и практиков из тюменских компаний.