Накопительную часть пенсии заморозили до 2021 года

Президент Владимир Путин подписал закон закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года, сообщают РИА Новости.

Пенсионный фонд будет обязан учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того, что они полностью идут на финансирование страховой части.

При этом документ касается только тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.

Как заявлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин, за время заморозки накопительной части пенсии бюджет сэкономил около двух триллионов рублей.