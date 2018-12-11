На «Старом Сургуте» произошла крупная авария с участием четырех автомобилей и автобуса // ФОТО

В районе «Старого Сургута» на улице Энергетиков произошла крупная авария с участием четырех автомобилей. Как передает корреспондент siapress.ru с места событий, есть пострадавшие. Информации о погибших на данный момент нет.

По словам одной из пострадавших, которая, скорее всего, получила травму ноги, водитель джипа на большой скорости ехал со стороны Югорского тракта, не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль, который отбросило в идущие рядом машины.

Попутно был поврежден рейсовый автобус - он двигался от остановки "Военкомат" в сторону моста через Сайму и не успел затормозить. «Я просто опустил глаза на коробку передач, и тут все это произошло», – рассказал водитель автобуса. В аварии он не пострадал.

По данным нашего корреспондента, в результате ДТП минимум два человека получили тяжелые травмы (информация уточняется), их увезла скорая. Одного пострадавшего вызволяли из автомобиля, так как его зажало в салоне.

Движение по улице Энергетиков перекрыто, в результате чего образовалась пробка от улицы Энгельса до улицы Гагарина и от сквера Геологов до моста через Сайму. Представители ГИБДД пока комментариев не дают.

На месте ДТП работают три кареты скорой помощи и машина реанимации.