​На благоустройство центральной площади Сургута собираются потратить 160 миллионов рублей

Проект благоустройства центральной площади Сургута у главного корпуса Сургутского государственного университета может обойтись в 160 миллионов рублей. Об этом стало во время депутатских слушаний в городской думе. Заместитель главы Сургута Николай Кривцов заявил, что эта сумма является предварительной и будет зависеть от стоимости сцены.

«Первоначальная цена благоустройства центральной площади в 40 миллионов рублей включала в себя плоскостное благоустройство, то есть самого пространства без учета построек. Многое будет зависеть от стоимости сцены, которая тоже стоит в плане. Ее можно хоть за 100 миллионов сделать», - объяснил Николай Кривцов.

Проект центральной площади Сургута входит в более масштабную концепцию ядра города, включающую в себя еще парк за Саймой и благоустройство в районе СурГУ.

Депутаты раскритиковали текущий план благоустройства центральной площади, указав на чрезвычайно высокую стоимость проекта. При этом на данный момент нет готовых эскизов, а значит, стоимость работ может увеличиться в разы.

Депутаты приняли решение сдвинуть реализацию проектно-изыскательских работ на 2020 год.