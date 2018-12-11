Виктор Золотов требует от Алексея Навального миллион рублей

Глава Росгвардии Виктор Золотов требует взыскать с оппозиционного политика Алексея Навального один миллион рублей, сообщает ТАСС. Адвоката Золотова Шота Горгадзе сообщил, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан в Люблинский суд Москвы.

Горгадзе отметил, что глава Росгвардии просит признать сведения, распространяемые Алексеем Навальным, несоответствующими действительности и порочащими Виктора Золотова: «В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников»,— цитируют адвоката СМИ.

Сообщается, что тот миллион рублей, который может быть получен Золотовым, будет направлен в один из детдомов.

Напоминаем, что в августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил расследование о завышенных ценах на продовольствие, закупаемое для личного состава Росгвардии. В ответ на это Виктор Золотов вызвал оппозиционера на дуэль. Навальный предложил схватку в формате теледебатов. Глава Росгвардии от участия в дискуссии отказался.