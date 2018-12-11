Жителей Сургута ждут в Сирии как туристов и студентов

Власти Сургута и сирийской провинции Хомс договорились о сотрудничестве. Так, например, сирийцы изъявили желание принимать туристов из нашего города и Югры по «привлекательным ценам», а в ответ планируют отправлять в округ свои туристические группы.

Как сообщает пресс-служба региона, для обмена опытом и взаимодействия в Сирии также ждут представителей медицины, деятелей культуры и искусства. А губернатор сирийской провинции Хомс Талал Аль-Барази пригласил студентов и преподавателей СурГУ посетить вузы своей подведомственной территории, чтобы установить научные связи.