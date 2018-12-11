​В Сургуте добиваются строительства надземного пешеходного перехода рядом с «Аурой» 

В городской администрации рассматривают строительство надземного пешеходного перехода на Нефтеюганском шоссе рядом с ТРЦ «Аура». Об этом рассказал начальник дорожно-траспортного управления Сургута Игорь Газизов во время заседания комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку в муниципальной думе. Администрация города пытается вести переговоры с владельцами торгового центра, но результата пока нет.

«Мы надеемся, что владельцы «Ауры» построят внеуличный надземный переход за свой счет, в конце концов, это в их же интересах. Процесс идет, но медленно. К сожалению, просто убрать оттуда текущий пешеходный переход мы не можем из-за нормативов по минимально допустимому расстоянию между переходами. По предварительной оценке, стоимость внеуличного перехода находится в районе 30-40 миллионов рублей»,

— объяснил Игорь Газизов.

Депутаты думы предложили изучить практику строительства надземных переходов в Тюмени и снова оценить их стоимость. Ответ администрация Сургута должна дать в марте.

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Фото: osurgut.com