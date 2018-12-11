Состоялось очередное заседание фракции ЛДПР в региональном парламенте

Очередное заседание либерал-демократов в окружной Думе открыл руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков с поздравительных слов в адрес коллег. Евгений Владимирович напомнил, что 10 декабря Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре исполнилось 88 лет.

«Сегодня югорчанами себя называют более 1,5 млн. человек, которые проживают в 195 городах и посёлках. Югра – один из главных нефтедобывающих регионов не только в России, но и в мире. Половина всего отечественного чёрного золота добыта на нашей территории. Хочу поздравить всех коллег и аппарат фракции ЛДПР с этим праздником, и пожелать продолжать активную работу на благо жителей Югры», - поприветствовал Евгений Марков коллег.

Гость заседания координатор Ханты-Мансийского регионального отделения партии Евгений Данников вручил заместителю руководителя фракции, депутату Виктору Сысуну благодарность председателя Либерально-Демократической партии России Владимира Жириновского. Руководитель ЛДПР поблагодарил Виктора Сысуна «За большой личный вклад в работу ЛДПР, патриотизм и преданность России». Именно эти слова написаны в благодарственном письме.

После торжественного момента либерал-демократы обсудили повестку двадцать пятого заседания Думы Югры.

Много вопросов у членов ЛДПР возникло при обсуждении проекта закона автономного округа «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». А именно норм, регламентирующих обеспечение субсидиями за счет средств бюджета автономного округа на приобретение или строительство жилых помещений следующих категорий граждан, подавших до 31 декабря 2010 года заявления на получение государственной поддержки:

1) молодых семей, имеющих детей;

2) молодых семей, в которых оба супруга (в случае неполной семьи - мать или отец) являются работниками государственных и (или) муниципальных учреждений или организаций агропромышленного комплекса, а также работниками федеральных органов власти или органов местного самоуправления, расположенных на территории автономного округа;

3) молодых специалистов;

4) граждан, отнесенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года № 255«О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» к коренным малочисленным народам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, проживающих на территории автономного округа и нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также членов их семьи.

«Предоставление субсидий вышеуказанным молодым семьям и молодым специалистам, подавшим до 31 декабря 2010 года заявления на получение государственной поддержки, предлагается осуществить до 1 июля 2019 года. Не получится ли так, что на рынок в очередной раз вольются бюджетные деньги, и моментально подскочат цены на жилье. Как это случилось в Нягани. Как это будем регулировать?», - поинтересовался депутат Марков, при этом подчеркнув, что проголосуют за принятие законопроекта. Но необходимо разобраться, как будет регулироваться рыночная стоимость жилья.

Либерал-демократы подробно обсудили все вопросы повестки и свою позицию по каждой теме.