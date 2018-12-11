​Бюджетники Сургута выйдут на пикет — недовольны урезанием зарплаты

В воскресенье, 16 декабря, в 12 часов на площади «у Авроры» состоится согласованный массовый пикет.

Сургутяне таким образом планируют донести до чиновников, что они недовольны изменением заработной платы работников госучреждений. Планируется, что в результате изменений работники будут лишены ряда выплат стимулирующего характера и единовременной выплаты (месячный ФОТ) к ежегодному отпуску. Кроме того, премиальная часть зарплаты не будет превышать 20 процентов.

Как сообщается в группе «Бюджетники Сургута ЗА достойную зарплату!», на участие в пикете приглашены профсоюзы работников государственных учреждений Сургута и трудовые коллективы.